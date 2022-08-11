Як повідомляє Politeka.net, скільки в Україні сімей, стільки й борщів, помножених на частоту приготування. Тобто щоразу навіть у однієї господині борщ може бути іншим: сьогодні зварила на бульйоні з домашньої курки, наступного разу — на яловичих ребрах, потім схочеться пісного з квасолею.

Шеф-кухар та незмінний суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив , як приготувати борщ на качиному бульйоні з чорносливом та нутом.

"Перед тим, як ви напишете в коментарях, що традиційний борщ смачніший, я скажу: так, традиційний гідний усіх нагород у світі. Але ж я шеф. Моє завдання - поєднувати смаки і рекомендувати вам нові рецепти від душі" - написав Ектор Хіменес Браво та додав, що це його авторський рецепт.

Складові:

Для бульйону (2,5 л):

Качина ніжка - 1 шт.

Чорнослив - 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Перець горошком – 4 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Для борщу:

Готова буряково-томатна заправка

Консервований нут - 150 г

Капуста - 100 г

Буряк - 1 шт. (маленька)

Сіль перець

Зелень

1. Спочатку варимо бульйон: качині ніжки з чорносливом та спеціями заливаємо водою, ставимо на плиту, даємо закипіти. Потім робимо менше вогонь і варимо 3 години.

2. Після приготування бульйону варимо сам борщ. Це буде просто і займе у вас ще 25 хвилин від сили.

3. У бульйон додаємо готову заправку з українського буряка та спецій, туди ж нут, капусту та ще трохи свіжого буряка. Так варимо ще хвилин 20-25 хвилин. Подаємо гарячим та із зеленню. Виходить дуже насичено та ароматно.

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