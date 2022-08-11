Українська співачка Злата Огневич зізналася, що зовсім не є сильною людиною, часто плаче та відчуває внутрішній біль.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич з перших днів вторгнення росії в Україну, дає благодійні концерти та допомагає ЗСУ. Крім того, вона не перестає захоплюватись захисниками України. На своїй сторінці в мережі Інстаграм вона наголосила, що саме ЗСУ дають їй сили.

Злата Огневич зізналася, що зовсім не є сильною людиною, часто плаче та відчуває внутрішній біль.

"Своєю силою мене надихають ЗСУ. А ви думали, що це я така сильна? Ой, ні. Я плачу часто, коли ніхто не бачить. Але мені вже не страшно, це інше... Мені боляче. Хотілося б, щоб на місці болю виросли квіти, але вони щось не ростуть. Якби не музика і все, що з нею пов'язано, я не вилізла б з цього болю", - поділилася знаменитість.

Артистка також доповнила, що завжди бачить, коли перед нею стоїть людина, яка служила, навіть якщо вона у цивільному.

"Нещодавно під час зйомок я підійшла до одного з учасників і запитала: "Ви ж служили, так?". І він трохи здивовано відповів ствердно. Я просто бачу це в очах. Це неможливо сплутати особливо після стільки поїздок", - розповіла Злата . Огнєвіч.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

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