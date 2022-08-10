Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк розповіла, що вже не може насолоджуватися подорожами, як раніше.
"Зараз себе у подорожах я відчуваю абсолютно інакше, особливо коли поряд співають гімн України… Раніше я кайфовала від кожного куточку Європи, смакувала кавою або вином, посміхалась, а зараз я ніби тут, але повноцінно ні…Хтось нещодавно написав мені: «чекаємо ваші щасливі світлини»… от так чесно скажу, що щасливі не обіцяю, але гарні - так! 😊", — розповідає дружина Остапчука.
Горняк також поділилася враженнями від останньої поїздки до Італії.
"Загалом Італію люблю, у Мілані вперше, не дуже моє місто. Велике та надто туристичне, якесь небезпечне, та і не смачне, як на мене. Флоренція, Рим, Комо - більше до душі! ❤️", — зізнається обраниця телеведучого.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Була коханням багатьох": обірвалося життя культової красуні, що відомо
Понад 100 км від лінії фронту: HIMARS дотяглися до нової цілі, лунають вибухи
Зовсім інший серпень: Путін почав розплачуватись за свої «безкарні успіхи»
Мама 4-річної Лізи поділилися, що відчуває після трагедії: "Моя любов, моя кохана дівчинка"
Шанувальники в коментарях засипали Христину компліментами, але поділилися й неприємним спостереженням:
"Чесно, і я дивлюсь ці фото, так, гарні, але якийсь всепоглинаючий сум замість радощів... Ми перестали майже радіти та мріяти... Дай нам Боже сил вистояти та пережити все це!";
"Дуже атмосферні фото✨";
"Яка краса!😍".
Нагадаємо, дружина Остапчука Христина Горняк заговорила про труднощі у стосунках.
Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.
Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.