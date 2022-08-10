Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", похвалилася черговою поїздкою за кордон.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк розповіла, що вже не може насолоджуватися подорожами, як раніше.

"Зараз себе у подорожах я відчуваю абсолютно інакше, особливо коли поряд співають гімн України… Раніше я кайфовала від кожного куточку Європи, смакувала кавою або вином, посміхалась, а зараз я ніби тут, але повноцінно ні…Хтось нещодавно написав мені: «чекаємо ваші щасливі світлини»… от так чесно скажу, що щасливі не обіцяю, але гарні - так! 😊", — розповідає дружина Остапчука.

Горняк також поділилася враженнями від останньої поїздки до Італії.

"Загалом Італію люблю, у Мілані вперше, не дуже моє місто. Велике та надто туристичне, якесь небезпечне, та і не смачне, як на мене. Флоренція, Рим, Комо - більше до душі! ❤️", — зізнається обраниця телеведучого.

Шанувальники в коментарях засипали Христину компліментами, але поділилися й неприємним спостереженням:

"Чесно, і я дивлюсь ці фото, так, гарні, але якийсь всепоглинаючий сум замість радощів... Ми перестали майже радіти та мріяти... Дай нам Боже сил вистояти та пережити все це!";

"Дуже атмосферні фото✨";

"Яка краса!😍".

Нагадаємо, дружина Остапчука Христина Горняк заговорила про труднощі у стосунках.

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