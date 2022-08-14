Як пише Politeka.net, Тіна Кароль – відома українська співачка. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупантами. Не забуває Кароль і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Кароль поділилася яскравим фото, де виступала на сцені. Зірка для концерту одягла блискучу сукню, яка плавно переходила з синього у жовтий колір.

Варто зазначити, Тіна Кароль була одружена з Євгеном Огіром - відомим українським продюсером. Пара пробула у шлюбі з 2008 по 2013 рік. 28 квітня 2013 року Євген помер і Кароль овдовіла. У пари залишився син Веніамін. Сьогодні, 14 серпня, день народження Євгена. Фан-сторінка Кароль не пройшла повз цю подію і опублікувала кілька знімків зіркової пари.

"З Днем Народження, Євгене!

Ми пам'ятаємо", - було написано під публікацією.

Фанати, включаючи саму Тіну Кароль, поставили тисячі лайків під публікацією.

Нагадаємо, Кароль торкнулася українців неймовірною допомогою для сім'ї маріупольців

А ще Politeka повідомляла, що Кароль у суцільних блискітках покрасувалася перед українцями у незвичному образі.

Також Politeka писала, що Кароль в образі фатальної леді нагадала, чому її називають іконою стилю.



