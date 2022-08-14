Як пише Politeka.net , сумну новину актриса Катерина Нікітіна повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

На вихідних помер кіт знаменитості на прізвисько Тошик. Тварина прожила у неї 10 років.

«Тошик уже на небі, на веселці. Дякую, що був зі мною. Найкращий кіт у світі», - зізналася Катя.

Артистка тяжко пережила втрату улюбленця, вона весь день проплакала.

«Вчора було дуже багато сліз. Сьогодні вже немає на ці сили та часу. Це життя. Вони приходять та йдуть. Потрібно рухатись далі», - розповіла знаменитість.

Після цього Катерина вирішила заінтригувати фоловерів, чому вже не плаче котом.

Однак про причини наразі замовчала.

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