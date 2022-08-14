Як пише Politeka.net , сумну новину актриса Катерина Нікітіна повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
На вихідних помер кіт знаменитості на прізвисько Тошик. Тварина прожила у неї 10 років.
«Тошик уже на небі, на веселці. Дякую, що був зі мною. Найкращий кіт у світі», - зізналася Катя.
Артистка тяжко пережила втрату улюбленця, вона весь день проплакала.
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«Вчора було дуже багато сліз. Сьогодні вже немає на ці сили та часу. Це життя. Вони приходять та йдуть. Потрібно рухатись далі», - розповіла знаменитість.
Після цього Катерина вирішила заінтригувати фоловерів, чому вже не плаче котом.
Однак про причини наразі замовчала.
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