Положинський Олександр Положинський розповів про те, як навчився краще стріляти, мінімально розбиратись у спорядженні та більше цінувати волонтерську роботу.

Співак, лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський вже три місяці служить у лавах ЗСУ. Він мало не загинув на передовій: майже опинився в оточенні, рятувався від обстрілів і витягував з-під них своїх товаришів.

Про це з'явився пост у Facebook артиста.

"По мені валили цілеспрямовано. З різних видів важкого озброєння. Цілодобово. З перервами, звичайно, іноді – з досить тривалими, але прилетіти могло будь-якої миті дня та ночі", – згадав Олександр Положинський.

Він вперше розкрив, що загарбники неодноразово потрапляли в ціль і артист ризикував своїм життям, рятуючи товаришів.

"Один раз так, що довелося потім смертельно поранені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто. Жахливий досвід. Ні за мить мого перебування на фронті мені не соромно. Як і за кожного з тих, хто був там разом зі мною, – додав воїн.

Олександр Положинський також наголосив, що його популярність частково допомагає йому у службі. Його впізнають, кажуть приємні слова, передають його підрозділу корисні речі, а також приїжджають зіркові колеги, щоби влаштувати концерт. Втім, за словами музиканта, якихось "зіркових" привілеїв він не має.

Нагадаємо, що Положинський розповів про страх, який постійно відчуває на фронті.

Як повідомляла Politeka, Положинський знайшов винних у конфлікті на Донбасі.

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