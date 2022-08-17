Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка нещодавно побувала на святі хрещення, несподівано зіткнулася з критикою.

Українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер активно веде соціальні мережі, розповідає про себе, ділиться особистою інформацією та нерідко дивує кадрами з особистого життя. Про свої стосунки Ганна також не соромиться говорити в Інстаграм заради привернення уваги.

«Є тема, яка в мене не виходить з голови…» - каже Ганна та показує добірку повідомлень, де незадоволені користувачі критикують її за рішення стати хрещеними батьками дитині.

Оскільки Анна стала хрещеною мамою, її коханий став хрещеним батьком – саме це й засудили в мережі, через що Трінчер поцікавилася: «Третій день поспіль, і це ще не все! Де це написано? І що робити?".

Раніше Трінчер неодноразово розповідала, чи хоче вона дітей, ділилася своїми очікуваннями та планами на майбутнє, нерідко дивуючи одкровеннями. Цього ж разу вона вирішила пожартувати з шанувальників під час вечірки з нагоди майбутнього народження дитини.

«Нарешті сьогодні цей день… Коли ви самі все дізнаєтеся. Хлопчик? Дівчинка? Та я жартую, не в мене дитина! Ми дізналися вчора підлогу, і я навіть встигла посваритися через гроші» - пожартувала Анна.

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