Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка посіла третє місце на "Євробаченні". А кілька років тому Огнєвіч пішла на шоу "Маска", де перемогла в образі Сонця. А вже минулого року Злата вирушила на проект "Холостячка", сподіваючись знайти своє кохання. Але переможець проекту Андрій Задворний покинув співачку одразу після закінчення зйомок. І після проекту почали ходити чутки, що Злата тепер разом із фіналістом проекту Максимом Тарапатою.

А нещодавно Задворний засвітився з Максом і натякнув, що той має дуже важливі новини для всіх.

"У Макса починається дуже цікавий період у житті, скоро він поділиться новинами, які шокують багатьох", - написав у відповідь Задворний.

Фанати одразу припустили, що Макс одружується.

Тепер Злата з'явилася в компанії Тарапати.

"Хеллоу, еврібаді. "Холостячка повертатиметься" або ваші варіанти. А я дещо знаю, але поки мовчатиму", - написала Огневич, опублікувавши відразу чотири селфі з Максимом.

Нагадаємо, екс-кавалер Огневич із "Холостячки" Тарапата розповів, як житиме далі

Також Politeka повідомляла, що зірка "Холостячки" Тарапата похвалився, що знову поряд з Огневичем.

А ще Politeka писала, що улюбленець Огневич із "Холостячки" поділився з українцями лайфхаками після подорожі



