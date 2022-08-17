Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де виконала свою пісню "Свята", вразивши навіть Настю Каменських. Зараз гурт KAZKA дуже успішний і їх кліпи на Ютубі збирають десятки та сотні мільйонів переглядів. А нещодавно колектив вирішив їхати на фестиваль Sziget, де виступили й російські виконавці, але це не збентежило Олександра.
Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю музикою, а й особистими кадрами. А цього разу Олександра вирішила відповісти на запитання фаната.
"Топ 5 улюблених українських артистів?" - запитав фанат.
"TVORCHI, LATEXFAUNA, Alina Pash, The Hardkiss, To Eternity", - написала у відповідь Олександра.
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Нагадаємо, KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни
А ще Politeka повідомляла , що українці розкритикували артистів, які приїхали з росіянами на фестиваль Sziget, KAZKA не стрималася
Також Politeka писала, що схудла Зарицька з KAZKA влаштувала гарячу фотосесію на тюках соломи