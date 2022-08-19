Співачка Настя Каменських із лютого перебувала за кордоном зі своїм чоловіком репером Потапом. Наразі артистка повідомила, що повернулася до України. Вона опублікувала фотографії, як гуляє вулицями столиці.
"Люблю тебе, Київ ♥", - написала виконавиця.
Для прогулянки Настя вибрала широкі чорні штани та об'ємну білу футболку. Вбрання приховало її фігуру і це здалося дуже дивним користувачам мережі.
Українці давно критикували артистку за відмовчування та відсутність чоловіка в Україні, поки інші зірки не тільки нікуди не виїжджали, а ще й пішли воювати на фронт.
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Тому прогулянки Каменських Києвом не викликали захоплення, лише негативні коментарі.
"Щось рознесло Настечку від життя солодкою за кордонами)))",
"Ховається під столом в Іспанії",
"Як відпочила? З приїздом до Києва",
"Боже, скільки тут г*вна проливається на Настю... це тапочка. Соромно за таких українців",
"Найкраще місто на землі для багатьох українців)", - пишуть у мережі.
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