Українці не раді бачити співачку Настю Каменських після повернення на батьківщину.

Співачка Настя Каменських із лютого перебувала за кордоном зі своїм чоловіком репером Потапом. Наразі артистка повідомила, що повернулася до України. Вона опублікувала фотографії, як гуляє вулицями столиці.

"Люблю тебе, Київ ♥", - написала виконавиця.

Для прогулянки Настя вибрала широкі чорні штани та об'ємну білу футболку. Вбрання приховало її фігуру і це здалося дуже дивним користувачам мережі.

Українці давно критикували артистку за відмовчування та відсутність чоловіка в Україні, поки інші зірки не тільки нікуди не виїжджали, а ще й пішли воювати на фронт.

Тому прогулянки Каменських Києвом не викликали захоплення, лише негативні коментарі.

"Щось рознесло Настечку від життя солодкою за кордонами)))",

"Ховається під столом в Іспанії",

"Як відпочила? З приїздом до Києва",

"Боже, скільки тут г*вна проливається на Настю... це тапочка. Соромно за таких українців",

"Найкраще місто на землі для багатьох українців)", - пишуть у мережі.

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