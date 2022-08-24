Ведучий, блогер та громадський активіст Олександр Педан на честь Дня незалежності показав родину у патріотичних вбраннях.

24 серпня Україна відзначає День незалежності, проте сьогодні – це ще й рівно півроку протистояння російським окупаційним військам.

Представник українського шоу-бізнесу Олександр Педан поспішив привітати співвітчизників із великим державним святом.

Шоумен зазначив, що українці зараз, як і наші предки, борються за свою незалежність та право жити у вільній, демократичній, цілісній та суверенній державі.

«Тому хочу подякувати всім, хто знищує ворога на фронті – наших військових, хлопців та дівчат.

Ви – герої, якими надихаються та пишаються не лише українці, а й увесь світ. Бажаю лише швидкої перемоги, мирного неба та вже мрію про відновлення нової незалежної України, яка скоро прогримить на весь світ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Із Днем Незалежності, рідна країна! », – написав Педан.

У себе в Інстаграм Олександр поділився ефектним знімком своєї родини, зробленим у Києві.

Педан із дружиною та підрослим сином попозували у гарних вишиванках ручної роботи.

"Вітаю, ви чудовий приклад", - відреагували українці.

Нагадаємо, що Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись .