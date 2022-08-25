Як пише Politeka.net, народний артист України розмістив відео на своїй сторінці в Інстаграм.

«Прислали відео вечірнього Хрещатика! Зі Святом!», - підписав кадри Олександр Пономарьов.

Незважаючи на нескінченне виття сирен повітряної тривоги, кияни не сиділи вдома у День незалежності України 24 серпня.

Головна вулиця столиці, Хрещатик була переповнена людьми, які з цікавістю розглядали спалену військову техніку, жваво спілкувалися та фотографувалися на її тлі.

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Крім того, на Майдані Незалежності українці розважалися під патріотичну пісню "Україна переможе".

«Так, наші люди безстрашні»,

«Це можна слухати та дивитися нескінченно)🔥»,

«Це супер хіт, дякую вам 🙏 за вашу творчість, натхнення вам і натхнення!❤️»,

«Так, ця пісня назавжди у серцях українців! Рідна Україна – переможе 💙💛», - пишуть у коментарях.

Але знайшлися й такі, хто вважав, що зараз не час для свята, треба дочекатися перемоги.

«Вже зовсім з глузду зї'хали. У Дніпрі стільки людей загинуло. Бенкет під час чуми",

«Може разом святкуватимемо, коли війна скінчиться??? А то одні свящують, а другі дві доби з дому не виходять.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов звернувся до українських піхотинців у їхнє свято, відео.

Як повідомляла Politeka, Пономарьов висміяв російське кафе, яке заборонило вхід для Зеленського та Байдена.

Також Politeka писала, що Пономарьов показав, як зараз виглядає його прийомна дочка-блондинка: "Вже така доросла".