Співак Олександр Пономарьов показав, як українці веселилися в центрі Києва під пісню «Україна переможе».

Як пише Politeka.net, народний артист України розмістив відео на своїй сторінці в Інстаграм.

«Прислали відео вечірнього Хрещатика! Зі Святом!», - підписав кадри Олександр Пономарьов.

Незважаючи на нескінченне виття сирен повітряної тривоги, кияни не сиділи вдома у День незалежності України 24 серпня.

Головна вулиця столиці, Хрещатик була переповнена людьми, які з цікавістю розглядали спалену військову техніку, жваво спілкувалися та фотографувалися на її тлі.

Крім того, на Майдані Незалежності українці розважалися під патріотичну пісню "Україна переможе".

«Так, наші люди безстрашні»,

«Це можна слухати та дивитися нескінченно)🔥»,

«Це супер хіт, дякую вам 🙏 за вашу творчість, натхнення вам і натхнення!❤️»,

«Так, ця пісня назавжди у серцях українців! Рідна Україна – переможе 💙💛», - пишуть у коментарях.

Але знайшлися й такі, хто вважав, що зараз не час для свята, треба дочекатися перемоги.

«Вже зовсім з глузду зї'хали. У Дніпрі стільки людей загинуло. Бенкет під час чуми",

«Може разом святкуватимемо, коли війна скінчиться??? А то одні свящують, а другі дві доби з дому не виходять.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов звернувся до українських піхотинців у їхнє свято, відео.

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