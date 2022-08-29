Популярний український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно розлучився з дружиною, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.
Так, артист, який раніше зізнався, що 2014 року знімався з росіянами і тепер йому за це сидно, любить тримати своє тіло в ідеальній формі та поділився кадрами зі спортивного клубу.
Цимбалюк зробив селфі та продемонстрував українкам свої сталеві м'язи.
Користувачі мережі відреагували позитивно.
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"Спортсмен", "Гарний", "Починати день із заняття спортом, а ще й у такому крутому клубі -- саме те, що треба! Гарного й успішеого дня! ", - пишуть у мережі.
Зазначимо, через рік шлюбу та чотирьох років стосунків Тарас Цимбалюк припинив стосунки зі своєю дружиною. Подружжя не витримало випробувань. Історія кохання візажистки та актора закінчилася.
Актор не впадає у відчай після розлучення. Більше того, Цимбалюк уже навіть ладен стати героєм "Холостяка". Залишилося отримати дзвіночок від продюсерів та дочекатися, коли на екрани вийде вже знятий 12-й сезон реаліті з підприємцем Олександром Топольським.
Нагадаємо, що Цимбалюк із "Кріпосної" вперше вибухнув одкровеннями про розлучення.
Як повідомляла Politeka, Цимбалюк із "Фортечної" назвав українку, в якій розчарувався.
Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Фортечної" розкрив, чому українські актори поголовно грають у російському "милі".