Популярний український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно розлучився з дружиною, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, артист, який раніше зізнався, що 2014 року знімався з росіянами і тепер йому за це сидно, любить тримати своє тіло в ідеальній формі та поділився кадрами зі спортивного клубу.

Цимбалюк зробив селфі та продемонстрував українкам свої сталеві м'язи.

Користувачі мережі відреагували позитивно.

"Спортсмен", "Гарний", "Починати день із заняття спортом, а ще й у такому крутому клубі -- саме те, що треба! Гарного й успішеого дня! ", - пишуть у мережі.

Зазначимо, через рік шлюбу та чотирьох років стосунків Тарас Цимбалюк припинив стосунки зі своєю дружиною. Подружжя не витримало випробувань. Історія кохання візажистки та актора закінчилася.

Актор не впадає у відчай після розлучення. Більше того, Цимбалюк уже навіть ладен стати героєм "Холостяка". Залишилося отримати дзвіночок від продюсерів та дочекатися, коли на екрани вийде вже знятий 12-й сезон реаліті з підприємцем Олександром Топольським.

Нагадаємо, що Цимбалюк із "Кріпосної" вперше вибухнув одкровеннями про розлучення.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк із "Фортечної" назвав українку, в якій розчарувався.

Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Фортечної" розкрив, чому українські актори поголовно грають у російському "милі".