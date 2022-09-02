Телеведуча Оля Фреймут влаштувала дітей до однієї зі шкіл Великобританії, де вони знайшли тимчасовий притулок.

Вторгнення росіян в Україну застало телеведучу Олю Фреймут за кордоном, куди вона напередодні відлетіла з дітьми відзначати свій день народження. Нині Ольга разом із дітьми знайшла тимчасовий притулок у Лондоні.

Зірка українського телебачення заявила під час інтерв'ю для "КП в Україні", як налякала своїх дітей на початку війни.

Ольга Фреймут розповіла, що її діти хоч і не в Україні, але дуже налякані. 6-річному Валерієві серед ночі снилися жахи, а 5-річна Євдокія досі не хоче їхати додому, каже: "Я боюся бомб". У цьому телеведуча звинувачує себе.

"Напевно, в цьому я винна, тому що коли почалася війна, коментувала вголос все, що відбувалося, розповідала про вбитих дітей, про злочини путіну, я не ховала їх від реальності. Напевно, це не правильно з погляду психології, напевно, цим я зрушила їхню психіку", – розкаялась Оля Фреймут.

Однак додала, що тепер щодня каже Валерію та Євдокії, що війна обов'язково закінчиться, і вони повернуться до свого будинку в Кончі-Заспі. Фреймут дуже вірить, що це станеться 2023 року. Також телеведуча Ольга Фреймут каже, що її молодші діти підуть до школи у Великій Британії.

Нагадаємо, Фреймут вийшла на зв'язок і звернулася до українців.

Як Politeka повідомляла, Оля Фреймут показала свою красуню-сестру, рідкісний кадр.

Також Politeka писала, що Оля Фреймут показала, як виглядає красуня-племінниця, несподіване фото.