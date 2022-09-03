Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка. Зірка також судила проект Співають всі, де головною суддею була Наталія Могилевська. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Анастасія зацікавила фото зі студії. Зірка стояла поряд із звукорежисером Андрієм.

"Йшла четверта година нашої праці з Андрій Ігнатченком на студії! Це буде щось!", - написала Ганна.

Фанати поставили понад сто лайків та написали коментарі:

"Настя, лайк", "Анастасія я у вас вірю ви справжній молодець своєї справи так тримати, і ми чекаємо від вас пісень", "Побачимо, побачимо".

Варто зазначити, що до цього Приходько потрапила у скандал із солдатом ЗСУ, з яким не поділила дорогу.

"Друзі потрібна Ваша допомога! Дуже хочу знати хто це:))) Тому що так хамити коли ти ще й не правий, може тільки він!!! Я розумію "Бентлі" всі справи, ну треба ж бути людиною ....", - написала Приходька.

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