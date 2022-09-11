На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила вражаюче відеозвернення, записане в тунелі, коли прямо поруч із нею пронісся потяг метро. Через це Руслана отримала й порцію критики.
У суботу, 10 вересня, відбувся черговий концерт українських знаменитостей у підземці на станції Майдан Незалежності, яка зараз закрита для користувачів.
"У підземці на вершині емоцій 🚇 Сьогодні у метро відбувся концерт...У підземці, але в самісінькому центрі України. У місці, де б'ється серце України - на Майдані Незалежності. Наші вібрації, заряджені на перемогу, ми подумки відправляли тим, хто зараз на передовій. Ми є один в одного! І так буде завжди. Дивіться скоро...", — написала Лижичко під відео.
Шанувальники в коментарях здебільшого підтримали артистку:
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"Руслано, ви прекрасна!❤️";
"Молодчинка ,як завжди";
"Це класно! Наші українські зірки найщиріші";
"Руслана, ти просто молодець. Це видно, як ти душею вболіваєш за кожну позитивну річ, справу для наших воїнів та й звичайних людей!!!".
Але дехто відзначив і небезпеку такого вчинку зірки "Євробачення": "Це поганий приклад, який ви подаєте дітям, щоб вони залишалися поруч із поїздом 🚊 це небезпечно ....... правда?"
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