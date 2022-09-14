Як повідомляє Politeka.net, кумедний кадр виклала у своїх Інстаграм-сторіс новоспечена дружина учасника першого проекту «Холостячка» Аліна Смирнова.

На знімку Андрій лежить у ліжку та обіймає домашнього вихованця, який згорнувся клубочком і притиснувся до шоумена.

"Мій ідеальний ранок", - йдеться у підписі.

Відразу видно, що у новій сім'ї панує ідилія та любов.

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Зазначимо, що після шоу "Холостячка" Андрій Рибак продовжив будувати стосунки з дівчиною Аліною, з якою він зустрічався ще до участі у проекті. Війна зміцнила їхні стосунки, тож закохані вирішили одружитися.

У Києві в атмосферному закладі на даху однієї з висоток вони зіграли весілля, на яке покликали рідних та близьких людей.