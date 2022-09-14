Як повідомляє Politeka.net, кумедний кадр виклала у своїх Інстаграм-сторіс новоспечена дружина учасника першого проекту «Холостячка» Аліна Смирнова.
На знімку Андрій лежить у ліжку та обіймає домашнього вихованця, який згорнувся клубочком і притиснувся до шоумена.
"Мій ідеальний ранок", - йдеться у підписі.
Відразу видно, що у новій сім'ї панує ідилія та любов.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Врятувати не вдалося": раптово помер відомий російський пропагандист
Низка загадкових смертей в росії триває: знайдено тіло ще одного топ-менеджера
Модель Даша Хлистун вивела на прогулянку стильно одягнену дочку від "Холостяка" Макса Михайлюка: зворушливий кадр
"Ви програли, владімір владіміровіч!": путіна поставили на місце прямо під час наради
Зазначимо, що після шоу "Холостячка" Андрій Рибак продовжив будувати стосунки з дівчиною Аліною, з якою він зустрічався ще до участі у проекті. Війна зміцнила їхні стосунки, тож закохані вирішили одружитися.
У Києві в атмосферному закладі на даху однієї з висоток вони зіграли весілля, на яке покликали рідних та близьких людей.
Нагадаємо, Рибак із "Холостячки" показав, чим його балує красуня-дружина після весілля: не втримався і сфотографував
А ще Politeka повідомляла, що Рибак із "Холостячки" показав, куди відвіз молоду дружину у медовий місяць.
Також Politeka писала, гордий Андрій Рибак із "Холостячки" похвалився стильною дружиною, заради якої відмовився від Мішиної