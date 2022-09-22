Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Тепер вона стала ведучою нового сезону проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лілія вирішила поділитися думками з приводу мобілізації в росії.

"Мобілізація, мітинги, квиток на літак за мільйон, 300 000 новеньких лад 😉. Яка нам справа, що там у них? Нам своє робить! Ще один прожитий день завдяки ЗСУ, а значить - ще на день ближче до перемоги! #славаукраїні 💙💛", — наголосила Лілія.

Шанувальники в коментарях розділилися на два табори: хтось цілковито підтримує позицію Ребрик, а хтось вважає "яку різницю" неприпустимою.

"Так!!! Якє відношення їхнє має до нас, окрім "Хай пощезнуть" 🙏 ", "А я думаю, що нам є справа...Наші хлопці теж не залізні і не безсмертні. Мобілізація-це нове м’ясо, а його хтось повинен перемелювати. І нашим героям важко, а вони пруть і пруть...", "Ви праві на 100%", "Що значить яка нам різниця?!", "Роками йшла дебілізація, тепер мобілізація", "Ну, щодня тільки так думати можуть хіба що блондинки", — пишуть підписники Лілії.

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