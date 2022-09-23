Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох доньок - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка вже вирушила на навчання до Англії, пішовши стопами зіркової мами. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу дочка Полякової опублікувала кумедний жарт.

"Коли за кордоном чуєш російську і думаєш піти вдарити чи обійняти", - написала Маша у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"+1 причина перейти українською", "Крикнути "Слава Україні", "З якого часу це Полякові, зокрема Марія, говорять українською?", "От чому важливо говорити українською. Мова це межа", "Короче говориш комусь якщо ти з кимось, або просто типу по телефону: Диви якийсь москаль пішов, або тут один москаль століть гидко. Наші одразу: Шо?", "Ух, не знала, що Полякові українською говорять. Вам не незручно", "А сама з мамою".

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової торкнулася пікантної теми, обуривши українців

А ще Politeka писала, що Оля Полякова показала умови у гуртожитку Лондона, де навчається донька

Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, як проводить час із дочкою у Лондоні.