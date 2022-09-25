На своїй сторінці в Instagram ведуча розмістила відеозвернення президента України Володимира Зеленського, в якому він звернувся до громадян рф із закликом уникати мобілізації або здаватися в полон.

"Знаю, що мене фолловить близько 7% росіян серед моєї аудиторії. Ще більше просто підглядають. Поширте це відео по пабліках матерів і дружин, по форумах і т.д. Я знаю, ви звикли, що вам бреше ваш уряд. Але пропоную ризикнути та зрозуміти, що воно довело вас до повного краху ваших життів. Нехай страх перед репресивним режимом росії буде заглушений страхом втратити ваших чоловіків, батьків ваших дітей", — написала Єфросиніна під відео.

Але українці у коментарях до публікації сумніваються в ефективності звернень до росіян:

"Не достукатися до них. Там нема кому говорити. У них імперські амбіції та варварські мізки";

"Ось дійсно!! Чому резервна армія в росії не цікавиться, куди поділася їхня регулярна армія?";

"Російці, на жаль, не жаліють своїх громадян, всі працюють на одну систему - систему пу - тому готові віддавати своїх чоловіків і дітей на вірну смерть, але і слово проти влади сатани пу сказати бояться. Ідолопоклонники".

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.