Актриса з "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна раптово розповіла про свого чоловіка, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також знаменитість любить займатися спортом та допомагає українцям освоїти майстерність шпагату. А нещодавно зірка зайнялася ще й освоєнням пілона, постійно радуючи своїми ефектними танцями. Катя, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з росією та допомагає збирати гроші на потреби захисників. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу зірка вирішила поговорити з українцями.

"Ви зустрічаєтесь із Трамбовецьким?", - запитав фанат.

"А хто такий Трамбовецький? Я давно за Валентина вийшла заміж, ви забули чи що?", - написала Катя і поділилася фото, де вона була у весільній сукні.

Швидше за все, зірка вирішила так пожартувати, використавши фото з свого виступу в "Кварталі".

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