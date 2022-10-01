Михайло Заливако, учасник 11 сезону шоу "Холостяк", вирішив показати кілька кадрів зі своєї нової подорожі.

Український блогер і бізнесмен Михайло Залівако , який був головним героєм шоу «Холостяк-11» кілька днів тому відзначив свій день народження у колі близьких та друзів. Засвітилася на вечорі та його колишня обраниця – Ганна Богдан, яка разом із чоловіком прожила рік разом в одному будинку.

Після свята Михайло показав кілька цікавих кадрів, але не став розкривати найважливіше. Чоловік виїхав з України вперше за стільки місяців і вирушив до Польщі.

Вражаючи новими кадрами фанатів, Заливака не обійшовся без частки гумору:

"Ну що? Все ще опухле обличчя... З дуже відомим скрипалем - Куртом Кобейном. А це їду з містером Вестом на вечірній факультатив із польської мови" - з іронією написав Заливако.

Раніше Заливако буквально завалив свій Instagram-stories кадрами, на яких продемонстрував, як друзі, знайомі та колеги вітали його зі святом.

Не оминула і колишня кохана Михайла, Ганна Богдан, вона приїхала до іменинника, щоб особисто його привітати і похвалилася цим публічно.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан раптово засвітилася в обіймах Заливака: "Хотіла сказати..."

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан розповіла про дуже важку поїздку до сестри та показала кадри

Також Politeka писала, дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, якими методами лікує хворих дітей: "Зараз вам покажу"