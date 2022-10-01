Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка нещодавно прилітала до Москви і навіть зробила обережний натяк на свою незгоду з путінським режимом, виставила на продаж свій сімейний замок у підмосковному селі Грязь. Як повідомляють російські ЗМІ, ціна особняка артистки, яка виїхала з росії до Ізраїлю, становить близько 1 млрд рублів.

Повідомляється, що зараз у замку живе онук співачки Микита Пресняков. Пугачова разом із дітьми відлетіла до Тель-Авіва пару днів тому. За чутками, до Росії вона прилітала для вирішення питань із продажем нерухомості.

За розкішний особняк з усіма "начинками" у підмосковному селі народна артистка попросила 1 млрд рублів, проте поки охочих купити нерухомість поки не знайшлося. Площа маєтку становить 2300 м². У ньому є зимовий сад, обсерваторія, спорткомплекс, підземний гараж, ліфти та кінотеатр. У мережі також з'явились фото кімнат замку Пугачової.

Зазначимо, що до нападу росії на Україну Алла Борисівна жила в цьому сімейному замку з чоловіком Максимом Галкіним та двома дітьми-близнючками. Варто зазначити, що зіркові господарі дуже пишалися своїм маєтком, Галкін часто показував свої володіння в соцмережах і навіть хвалився, який він добрий господар. Проте, після початку війни зіркове подружжя виїхало з росії, а Галкін публічно засудив путінський режим.

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