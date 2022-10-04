Популярна українська співачка Джамала, яка з початку війни активно гастролювала миром із благодійними концертами на підтримку України, нещодавно стала учасницею польської адаптації проекту "Танці з зірками". І якщо спочатку українську артистку дуже добре сприйняли, і вона зі своїм партнером Яцеком Єшке навіть набирала максимальні бали, то в шостому ефірі пара не витримала конкуренції.

На сторінці танцювального проекту в Instagram повідомили, що Джамала та Яцек залишають шоу. Як виявилось, у цьому ефірі українсько-польська пара набрала низькі бали – лише 30 із 40 можливих.

До речі, на своїй сторінці в соцмережі Джамала перед ефіром написала: "Тепер танцюємо щоразу двічі. Першою була румба, і я точно її не скоро забуду... Такий непростий танець прийшов до мене в комплекті із застудою. Але нічого, загартуємось і віримо у найкраще".

Однак пізніше з'явилося ще одне відео вже після ефіру, в якому українська співачка подякувала полякам за можливість брати участь у їхніх "Танцях із зірками", і навіть сказала кілька слів подяки польською мовою.

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