Популярний український ресторатор, блогер та шоумен Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар зацікавив українців своєю ідеєю.

Як виявилося, Євген уже почав готуватися до новорічно-різдвяних свят та знайшов ідею, як ще сильніше об'єднати українців через їжу. Щоправда, поки що деталей свого "плану" розкривати не став, лише попросив про допомогу. У своєму новому посту кухар звернувся до фоловерів з проханням поділитися автентичними рецептами страв, обов'язково вказавши регіон, де готують ці страви.

У підписі до публікації Клопотенко написав: "Є у мене різдвяно-новорічна ідея: ще сильніше об'єднати українців через їжу. Саму ідею я розповім вам пізніше, а поки треба допомога. Хочу зібрати святкового, регіонального і дуже автентичного. Тому якщо у вас є якісь традиційні страви та напої, які ви готуєте до Різдва - напишіть у коментарях, будь ласка. Прям страва + ключові інгредієнти + основні принципи приготування + обов'язково назва вашого регіону. А я це перетворю у грудні на дещо прекрасне і цінне. І подарую вам всім".

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