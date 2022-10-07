Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки перемозі на шоу "Голос країни". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого Сергій почав давати вуличні концерти, збираючи гроші на допомогу українцям. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка опублікувала відео, де вітав подружку з днем народження.
"Леді Гага на пенсії", - пролунали слова у відео.
"З Днем народження
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PS Бажання іменинниця обрала правильне, нехай здохне "самі знаєте хто", - написав Лазановський.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ви неймовірні, щирі привітання", "Класне відео з гумором. Вітаю подругу!", "Ржу з озвучки. Нікітюк рулить".
Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський викликав бурхливу реакцію українців новим відео
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