Знаменита модель Наомі Кемпбелл у трендовому вбранні з імітацією сукні та у перуці показала цікавий образ.

Як передає Politeka.net , в Інстаграм Наомі Кемпбел багато років приховує справжню себе під перуками після сильних проблем з облисінням. Через часті укладання агресивними матеріалами шевелюра моделі постраждала, і тепер вона уникає погіршення ситуації.

З короткими локонами модель побачити неможливо, вона ретельно приховує свої недоліки і віддає перевагу скромному стилю. Якщо раніше Наомі всіляко наголошувала на фігурі, то тепер підбирає класичні костюми.

"Чудова ніч musuemofislamicart (MIA) на честь відкриття виставки The Baghdad Eyes Delight" - поділилася Наомі.

У мережі відповіли:

«Чудово ❤️; Оглушливий вигляд; Корольова; Гарний!; Мати Корольова ❤️; Королева!🔥; Мама ❤️; мені подобається сміливість; я забуваю про її зачіску😮‍💨🙌🏾; Видатний вид 😍; королева ❤; Жити для цього; Красива чудова богиня-діва; Як чудово".

Не секрет, що свого часу Наомі перестаралася з укладанням і почала активно лисіти. Вже багато років Наомі ходить із перуками та приховує короткі локони.

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