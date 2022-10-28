Як передає Politeka.net , в Інстаграм Наомі Кемпбел багато років приховує справжню себе під перуками після сильних проблем з облисінням. Через часті укладання агресивними матеріалами шевелюра моделі постраждала, і тепер вона уникає погіршення ситуації.
З короткими локонами модель побачити неможливо, вона ретельно приховує свої недоліки і віддає перевагу скромному стилю. Якщо раніше Наомі всіляко наголошувала на фігурі, то тепер підбирає класичні костюми.
"Чудова ніч musuemofislamicart (MIA) на честь відкриття виставки The Baghdad Eyes Delight" - поділилася Наомі.
У мережі відповіли:
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Він зрадить і її": шлюбу відомої української актриси з росіянином пророкують крах
"Буде дуже важко": ситуація на Херсонщині неприємно змінюється
Дружина продюсера "Квартал 95" назвала українську актрису, яка її розчарувала: "Виставляла фото із червоної доріжки у рф"
Тіла українців, що "поїхали на заробітки", знайшли у ямі під бетоном: деталі та кадри з місця
«Чудово ❤️; Оглушливий вигляд; Корольова; Гарний!; Мати Корольова ❤️; Королева!🔥; Мама ❤️; мені подобається сміливість; я забуваю про її зачіску😮💨🙌🏾; Видатний вид 😍; королева ❤; Жити для цього; Красива чудова богиня-діва; Як чудово".
Не секрет, що свого часу Наомі перестаралася з укладанням і почала активно лисіти. Вже багато років Наомі ходить із перуками та приховує короткі локони.
Нагадаємо, Племінниця Софії Ротару зізналася, як переживає сімейну трагедію: "Тебе дуже не вистачає...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов не зміг стримати свого гніву після нової атаки: "Може світові пора...".
Також Politeka писала, що Біля дому Ольги Сумської та Борисюка пролунали вибухи, актриса показала кадри НП: "Навіть сидячи у…".