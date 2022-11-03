Артистка з перших днів повномасштабного вторгнення рф почала гастролювати за кордоном на підтримку України, а також брала участь у польській адаптації шоу "Танці з зірками", де вперше в історії проекту запустили благодійний збір, кошти з якого також пішли на підтримку українців, постраждалих від війни.

Напередодні Джамала запрем'єрила свій новий мініальбом під назвою "Поклик". Живу презентацію альбома співачка вирішила влаштувати 5 листопада в музеї Ханенків, який постраждав від обстрілів Києва, та зробити цей захід благодійним.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила додатково звернутися до українців по допомогу.

"Лайвом у Музеї Ханенків збираємо донати на 57-му бригаду. І от ми вирішили ще трохи пушнути процес. Запускаємо благодійну банку в рамках цієї ініціативи, мета — зібрати на приціл та кулі. Культура — потужна сила, яка завжди готова відплатити ворогу за кожен розтрощений музей. І цей збір — чудова нагода трансформувати біль у лють, яка долетить до окупантів завдяки нашим хлопцям та дівчатам на передовій. Тож саме час відплатити за все прекрасне й рідне, що страждає від обстрілів", — додала Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.