У своєму Telegram-каналі артистка записала відеозвернення, в якому знову закликала українців, які ще не проголосували за журі Нацвідбору в застосунку "Дія", зробити свій вибір. При цьому Кароль показала своє обличчя без фільтрів та поскаржилась, що в телеграмі їх просто немає.

Українці мають обрати кандидата, що займе суддівське крісло на Нацвідборі на Євробачення-2023, серед 10 варіантів: Джамала, Дзідзьо, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко з Go_A, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин.

"Зазвичай я не спамлю тут проханнями, рекламами і так далі, тому що це щоденник мрійниці, це роздуми і все таке. Дякую всім підписникам, які тут є, але звернусь до вас все ж таки. В додатку Дія зараз проходить голосування за членів журі на конкурс Євробачення", — пояснила артистка та додала, що відсоток тих, хто проголосував, дуже маленький.

"Дуже мало людей проголосували, а потім будуть запитувати: "А чому так? А ми не знали". Передайте всім своїм, що це наша загальна справа і це представлення країни. Ми всі маємо обрати ту вірну людину, яка поїде і буде круто виглядати на фоні всіх. Переходьте, голосуйте і завжди підтримуйте всі ініціативи, які стосуються нашої держави", — наголосила Кароль.

Поки лідерами голосування є Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала. Тіна Кароль зовсім трохи відстає, але сама віддала свій голос за Саніну.

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