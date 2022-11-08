Співачка Джамала висловила своє захоплення кожним українцем і наголосила, що українці вже продемонстрували свою сміливість.

Українська співачка Джамала, яка стала переможницею конкурсу "Євробачення" у 2016 році, повернулася в Україну і вже встигла дати тут свій перший благодійний концерт. В інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" вона розповіла про благодійні виступи та поділилася захопленням, яке відчуває до українців.

Співачка розповіла, що її перший благодійний концерт в Україні після 24 лютого відбувся у київському музеї Ханенків. Усі гроші за квитки будуть спрямовані на добру справу – не частина, не якийсь відсоток, а все повністю.

"Музейна зала невелика і ми розуміли, що це буде обмеженість у кількості людей. Ми зібрали понад 200 тисяч гривень, але ще можна донатити на банку. Це піде на зброю, на наш захист, для дівчат і хлопців, які зараз перебувають під Херсоном" , - Прокоментувала Джамала.

Крім того, співачка Джамала висловила своє захоплення кожним українцем і наголосила, що українці вже продемонстрували свою сміливість, а надалі мають бути ще більш працьовитими.

"За цей час ми показали, які ми сміливі та вільні. У нас така жага до свободи, якої не має жоден народ. І це побачив світ. Тепер наше завдання показати нашу креативність. Адже наша сила – у наших людях і в їхній працьовитості. Ми – як машина. І я хочу скористатися можливістю та сказати всім українцям – ви неймовірні! І завдяки вам ми 100% переможемо", - зазначила Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.