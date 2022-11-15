Джамала зазначила, що концерти, які вона дає зараз, відрізняються від тих, які вона давала раніше - адже зараз співачка має важливу місію.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Джамала , яка принесла Україні перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення-2016" , заінтригувала шанувальників новим хітом та концертами у Польщі. Артистка дала свій перший сольний концерт у Варшаві, вона поділилася фото з нього на своїй сторінці у Instagram та розповіла про свої враження.

Джамала виступила у чорній сукні. Як головний убір співачка обрала золотий обідок - з лаврового листя та монеток. Подібний одночасно короні, вінку та головному убору індійського воїна. Образ доповнювали макіяж з акцентом на очі та розпущене по плечах волосся.

"Це була зустріч, наповнена неймовірними історіями. Люди підходили і розповідали мені, як вони зустрілися з моєю музикою, що вона дає і як вони зараз йдуть з нею життям", - поділилася Джамала.

Джамала також зазначила, що концерти, які вона дає зараз, відрізняються від тих, які вона давала раніше - адже зараз співачка має важливу місію.

"З одного боку твій виступ має надихати українців, яких ти зустрічаєш за кордоном. Підтримати, обійняти, нагадати. А з іншого, це як місія кобзаря саме для місцевої публіки з інших країн. Кобзаря, який розповідає людям про те, що ж відбувається у нашій країні", - додала артистка.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.