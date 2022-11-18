Популярна інстаграма модель Кайлі Дженнер показала досить сміливий образ з прозорого вбрання з мереживним зображенням і чорним комплектом. При цьому не забула Дженнер про спеціальну світлу накидку від відомого дизайнера.
На світському вечорі Кайлі із задоволенням похвалилася підтягнутими формами і показала весь образ і без накидки, щоб привернути більше уваги. Особливо фанатів зацікавило те, що у досить пікантному вигляді зірка вийшла на публіку.
"Ніч у музеї 💋" - пише Кайлі.
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У мережі відреагували по-різному:
«Прокляття; 🔥 божевілля; Так добре; О боже приголомшливий вигляд wtf 😍; Занадто добре 😮💨; Ми добре впораємося; О, вибач мені; Більше Kylie x Vintage Mugler, будь ласка 👏🏾; Кайлі Дженнер виходь за мене заміж; Я ризикнув би всім».
Також Кайлі Дженнер була гостей закритого заходу, вона відвідала відкриття виставки Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку. Кайлі обрала ефектну чорну сукню з корсетом, яка підкреслила її помітно пишні форми.
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