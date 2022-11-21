Всесвітньо відома актриса Шерон Стоун розповіла про проблеми про здоров'я і згодом знову вийшла на зв'язок.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун вже не раз довелося стикатися з проблемами зі здоров'ям, артистка переносила операції, проходила лікування та оздоровлювалася спеціальними курсами. А нещодавно зірка зізналася – їй доведеться перенести ще одну операцію.

За кілька тижнів артистка з'явилася в Інстаграм і чесно показала, яка вона зараз - без модних укладок, макіяжу та фотошопу.

«Залишайтесь на позитиві! Ух!» – пише Стоун під кадрами.

У мережі підтримують артистку: «Тримайся там, малюк; У тебе супер-позитивне почуття гумору. Сподіваюся, ти скоро видужаєш!; Люблю тебе; Я тебе кохаю друг! ❤️; OMG від медсестри!! О, люба, це безумство.; Млинець це довго!! Рада, що ти посміхаєшся і почуваєшся добре!; Одужуйте швидше, Шерон! ».

Як нещодавно стало відомо, зараз 64-річна знаменитість була у лікарні. Під час чергового огляду лікарі спочатку встановили хибний діагноз, зробили операцію, після якої біль лише посилився.

«Оскільки біль посилився, я прислухалася до іншої думки. У мене велика міома, яку треба видалити. Не припиняйте слухати себе, не сумнівайтеся. Це може врятувати вам життя» - написала Шерон, зауваживши, що зникне із соціальних мереж на 1,5 місяці.

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