Популярна артистка, відома співачка та учасниця різних українських шоу Тіна Кароль зараз мандрує країнами з концертами. Артистка відкрила свій фонд допомоги для українців та також займається збором коштів для ЗСУ.

З недавніх пір Тіна ділиться особистими, не постановочними кадрами та отримує багато коментарів на свою адресу.

«Мій вимір, ми маємо знаходити нових себе. Мотивації достатньо, досить історій. Залишилося знайти вірні ноти та слова» - поділилася думками Тіна.

У мережі відреагували:

«Така вау🥺; Такий кролик 😭; Здорово, продовжуйте в тому ж дусі 👍; Як давно ми не бачилися 🥺❤️ повернулася нарешті; повернулася 😁😍; Крашихаааа, ми чекали; наше сонечко❤️; Красуня😍; Тинуся яка ти принадність!!!; Сонечко, ми тебе зачекалися вже 😂❤️‍🩹; Красуня, найкраща жінка ❤️».

Також Тіна вирішила показувати і прості, швидкоплинні кадри без постановок. Одним із таких став знімок із літака. Артистка позувала з головним убором, сховавши волосся і чесно показала себе без косметики.

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