Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка є солісткою гурту KAZKA. Зірка прославилася завдяки "Х-Фактору", де заспівала авторську пісню "Свята", яка вразила Настю Каменських, а згодом стала хітом. Після цього артистка мала багато популярних пісень, які зібрали десятки і сотні мільйонів переглядів на Ютуб.
А нещодавно Зарицька стала тренером "Голос країни" та її члену команди вдалося перемогти. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила вийти у сторіс, похвалявшись своїм експериментом із зовнішністю. Як можна помітити, Олександра хвалилася новим кольором волосся.
"Поки включили світло) як вам мій новий колір волосся? Сама фарбувала", - написала зірка, вихваляючись своїми успіхами в гримерці.
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Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька після обстрілів України зізналася про що мріє
А ще Politeka повідомляла, що Зарицька із KAZKA після американських гастролей заінтригувала новими концертами.
Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA розповіла про складнощі та фінал "Голосу країни"