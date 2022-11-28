Народний артист України Павло Зібров, який уже кілька років дружить із молодою співачкою та блогеркою Анною Трінчер, поділився у своєму Instagram кадрами зі свого концерту у Празі. Як виявилося, виконавець вирішив влаштувати благодійний вечір, де збирав кошти на підтримку людей, які постраждали у війні.

Судячи з знімків, концерт проходить у теплій та веселій атмосфері, Павло багато спілкувався із глядачами, а також показав, хто з ним виступав на сцені. Більше того, як виявилося прямо на концерті у Зіброва один із глядачів вирішив зробити пропозицію руки та серця своєю коханою. І мабуть, артист цьому тільки допоміг.

У підписі до публікації Зібров написав: "Дякую українцям у Празі! Це був душевний вечір наповнений теплом, нашим колоритом та музикою єднання! Ви чудові! Дякую за ваші відкриті серця! За допомогу Україні! Радий, що у цей день до мене на концерт приєднались - талановита співачка, оксамитовий голос - Оксана Вояж, та мій друг, музикант-віртуоз-гітарист - Сергій Шматок! Кошти з аукціону та частина коштів з концерту йде на підтримку людей які постраждали у війні, а саме Валі та Віталіку Олексієнко (пост нижче). Також на концерті трапляються і казкові моменти, в цей день прямо на сцені народилась нова сім’я- Василь зробив пропозицію своїй дівчині Ярині, і вона відповіла так! Щастя молодятам! Щира подяка організаторам концерту Олександру та Соломії за чудовий вечір! До зустрічі у Львові вже 29.11!".

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