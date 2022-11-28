Як повідомляє Politeka.net, 12 сезон романтичного реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським триває. За п'ять випусків шоу залишили багато дівчат, у тому числі й тих, хто вже встиг полюбити глядачів. Наприкінці п'ятого випуску стався скандал між учасницями. Олександра Мудра у своєму Інстаграмі відреагувала на скандал, який стався на реаліті.

Так, наприкінці п'ятого випуску актриса Вікторія Варлей, яка раніше зустрічалася з актором Тарасом Цимбалюком, посперечалася з Олександрою Мудрою, якій "Холостяк" Алекс Топольський вручив білу троянду на церемонії. Варлей назвала свою конкурентку "дурою" та "провінціалкою".

Саша не стала мовчати і присвятила цьому скандалу пост у своєму блозі. За словами Мудрої, вона не боїться показувати свої темні сторони, а в жіночій компанії не дозволяє виявляти слабкість.

"Чому люди думають, що я зобов'язана поводитися з усіма так само, як з Алексом? На одному березі чоловік, який мені цікавий, на іншому - жінки, до яких мені немає діла... Так уже склалося, що в жіночій компанії я не дозволяю собі виявляти слабкість. Чи то від зайвої відповідальності, чи то від холодного розуму", - зазначила вона.

Олександра Мудра зазначила, що в присутності жінки їй завжди хочеться гострити і розумнічати, а ось у присутності чоловіка це бажання просто кудись випаровується. Вона стає слабкою і насолоджується тим, що може собі це дозволити.

"Я можу бути різною... Так, сидіти мовчки на дивані і плескати очима - це точно, не моя історія. Напевно, моя головна відмінність від інших полягає в тому, що я не боюся показувати свої темні сторони. Навіть більше скажу, я люблю їх не менш світлих. Забавно було спостерігати, як дівчаткам хотілося, щоб я пішла, а в результаті почути, що вони не вважають мене конкуренткою. Що ж буває", — написала Олександра Мудра.

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