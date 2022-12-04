Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка була одружена з Євгеном Огіром з 2008 по 2013 рік, українським продюсером. У пари з'явився син Веніамін, який народився 2008 року. У 2013 році Кароль стала вдовою, оскільки чоловік помер від раку шлунка. Для Тіни це дуже особисте і вона рідко ділиться кадрами із померлим чоловіком. Але цього разу зірка поділилася в Тікток кадрами, де показала свого чоловіка, а потім сина. Зірка лаконічно підписала кадри, поставивши три серця.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Копія тата", "Дуже сумна історія", "Справжня підтримка для мами", "Справжня підтримка для мами", "Веня так схожий на батька, такий самий високий красень", "найзворушливіше, що я побачила за сьогодні", " Ні, я не плачу чесно".

Нагадаємо, Кароль у розкішній сукні з українським дизайном здивувала виглядом на концерті.

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