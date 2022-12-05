Запроданка Софія Стужук, яка втекла з України, поскаржилася на поведінку хейтерів, які вирішили помститися їй.

Скандальна блогерка Софія Стужук продовжує всіма способами привертати увагу до себе після втечі із країни. Вона виїхала з дітьми, називала себе російською, кричала "я за мир у всьому світі" і продовжує рекламувати російські товари.

Причому Стужук заявляє, що не повернеться до України (хоча тут їй зовсім не раді, громадяни навіть вимагають скасувати її громадянство). У разі конфліктів Софія прикривається дітьми – коли спливли її можливі махінації з податками, карти та рахунок їй блокували.

Після цього Стужук в Інстаграм почала говорити про дітей та тяжке становище. А потім влаштувала цькування своїм хейтерам, публікуючи їхні особисті дані та залякуючи розправою. Однією з дівчат довелося навіть піти з соціальних мереж через погрози її близьким.

Нещодавно Стужук поскаржилася, що її будинок підпалили коктейлями Молотова у Латвії. Інстаграмна «зірка», що прославилася «пологами в басейн», обурилася, коли багато хто написав: не дивно, якщо вона зробила це сама заради чергового піару.

В інста-сториз Стужук, що зрадила Україну, розповіла, що невідомі вчинили напад на її будинок. І відразу нагадала про те, що вона вагітна та вдома діти. Хоча в більшості випадків вона сама залишає маленьких дітей із нянею та їде на відпочинок.

"А ціль? Налякати? Або як мені писали: "Щоб ти і твої вибл***і горіли живцем", - написала Стужук в Інстаграм.

У Телеграм вона вже заявила, що написала заяву в поліцію і вибухнула гнівом на тих, хто відреагував не так, як очікувала «зірка».