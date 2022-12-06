Ксенія Мішина, головна героїня шоу "Холостячка", показала, як насолоджується відпочинком в Італії, нарвавшись на критику українців.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, як проводить час у Венеції, де здійснила свою маленьку мрію.

"Лише ти відповідальний за своє життя.

За свої знання, звички, бажання, нагоди.

І нехай хтось гадає, що ти неправильний. Головне, щоб твоя віра в себе залишалася непохитною за будь-яких обставин", - написала Мішина у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Втекла патріотка", "Про війну напевно забули вже", "Бляха, навіть нема на кого покластися", "Хорошого відпочинку, але не забувайте про нашу Україну".

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