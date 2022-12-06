Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, як проводить час у Венеції, де здійснила свою маленьку мрію.
"Лише ти відповідальний за своє життя.
За свої знання, звички, бажання, нагоди.
І нехай хтось гадає, що ти неправильний. Головне, щоб твоя віра в себе залишалася непохитною за будь-яких обставин", - написала Мішина у своєму блозі.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Втекла патріотка", "Про війну напевно забули вже", "Бляха, навіть нема на кого покластися", "Хорошого відпочинку, але не забувайте про нашу Україну".
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина втілила свою мрію після розлучення з Еллертом
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