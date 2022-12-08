Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист показав відеонарізку та зробив анонс свого нового проєкту «Мамо, я ганяю тачки» .

"Мені писали багато із вас щодо повернення «Мам, я роблю бізнес». І ми дослухались! Ііііі зробили інший проект 😂 бо знаєте, які реалії, такі й проекти) У новому шоу я ганяю тачки для ЗСУ, і паралельно веду інтелектуальні і не дуже розмови з друзями:) а ще — показую, чим живе Україна зараз❤️ Прем’єра першої серії вже скоро, дуже сподіваюсь, що ви заціните!", — пише Володимир Дантес.

Серед зіркових гостей шоу засвітилися Даша Астаф'єва, Олексій Дурнєв, Курган і Агрегат, стендапери Наталя Гаріпова, Марк Куцевалов, Коля Зирянов та інші.

Друзі та шанувальники в коментарях підтримали Дантеса: "Які потужні гості😮", "Кайф, дуже чекаю🔥", "Боже які ж ви круті! Вся команда і фронтмен цієї ідеї!!!".

Раніше Володимир Дантес розповів, як агітує друзів перейти на українську мову.

"Я розмовляю з ними українською, я завжди зараз розмовляю українською, і людина переходить українською і каже: "Ой, тут помилки роблю..." Я кажу: "Нічого, круто, давай. Якщо не проти, я тобі допоможу". У мене друзі всі розмовляють зі мною, російськомовні друзі, українською мовою. Я не знаю, як вони в побуті... Судячи з того, як вони розмовляють, вони швидше за все розмовляють російською, але зі мною розмовляють українською", - заявив артист.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

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