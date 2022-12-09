Співачка Надя Дорофєєва представила спільну пісню з Михайлом Кацуріним, до якого пішла від Володимира Дантеса.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка розлучилася з Володимиром Дантесом. У цей же час розлучилися їхні друзі – Мишко та Даша Куцуріни. Після цього Надя почала стосунки з Михайлом, після чого Володимир перестав із ним спілкуватися. Але зрештою Дантес теж вирішив розпочати стосунки з колишньою дружиною екс-друга Дашею.

Тепер же Надя представила з Мишком нову пісню про своє кохання. Фрагмент композиції опублікувало "ЖВЛ" у своєму Інстаграмі.

"Українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін представили композицію "Щоб не було", над якою працювали разом", - було написано у публікації.

Українці не оцінили композиції, почавши активно обговорювати її:

"Мною не сприймається...", "Крінж, дно", "Дно, як вона може співати зараз про совісті??? Серйозно??? Не вірю їй більше, розбила моє серце!!!", "А з Дантесом навіть пісні не записала, а цього пхає вже скрізь(", "Яксь гидко", "Це моє особисте враження, раніше Надя мені подобалася, якось вона більш щира була. Поки дуже зайняла.... Гонор якийсь від її віє...".

Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова здивувала несподіваним зізнанням про Дорофєєву.

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