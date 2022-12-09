Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Юлія Саніна ще під час участі у шоу "Танці зі зірками" зізнавалася: вона обожнює перевтілюватися. Тож коли співачка захопила незвичним для неї образом, яскравий макіяж і незвична зачіска роблять співачку буквально іншою людиною, фанати не здивувалися. Артистка показала фото свого перетворення на Інстаграм.
Виконавиця позувала на сцені з ультра-модною зачіскою – сріблясте каре з чубчиком. Також Юлія Саніна зробила яскравий макіяж із виразно виділеними очима та темною помадою. Не обійшлося і без популярної підводки для очей. На ній білий костюм, який складався зі штанів та подовженого піджака з підкресленою лінією талії.
На концерті знаменитість змінила вбрання і вже постала в об'ємній кофтинці зі строкатими рукавами та чорних штанах із нашитими яскравими смужками.
"Поки ми засіли писати нову музику, ловіть наші осінні концертні спогади. Зустрінемось live навесні", - підписала знімки Юлія Саніна.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Сьогодні останній день: НБУ повідомив українцям сумну новину щодо обміну валют
Частина автобуса "всмятку": з'явилися кадри важкої ДТП на Одещині
"Вже працює поліція": знайдено тіла хлопчиків, яких шукали понад два тижні
"Це вимушений крок": Укренерго повідомило українцям невтішну новину
Зухвала зміна іміджу співачки припала до душі її шанувальникам і вони почали обсипати Юлію компліментами в коментарях до публікації, особливо відзначаючи її зачіску: "Безстрашна", "Як красиво", "Класний образ", "Крутий хаїр", "Як же це стильно" , "Гарні Очі", "Ідеальні брови", "Привіт з 80-х".
Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатально з ефектними кісками.
Як повідомляла Politeka, Саніна із The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.