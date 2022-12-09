Виконавиця Юлія Саніна позувала на сцені з ультра-модною зачіскою – сріблясте каре з чубчиком.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Юлія Саніна ще під час участі у шоу "Танці зі зірками" зізнавалася: вона обожнює перевтілюватися. Тож коли співачка захопила незвичним для неї образом, яскравий макіяж і незвична зачіска роблять співачку буквально іншою людиною, фанати не здивувалися. Артистка показала фото свого перетворення на Інстаграм.

Виконавиця позувала на сцені з ультра-модною зачіскою – сріблясте каре з чубчиком. Також Юлія Саніна зробила яскравий макіяж із виразно виділеними очима та темною помадою. Не обійшлося і без популярної підводки для очей. На ній білий костюм, який складався зі штанів та подовженого піджака з підкресленою лінією талії.

На концерті знаменитість змінила вбрання і вже постала в об'ємній кофтинці зі строкатими рукавами та чорних штанах із нашитими яскравими смужками.

"Поки ми засіли писати нову музику, ловіть наші осінні концертні спогади. Зустрінемось live навесні", - підписала знімки Юлія Саніна.

Зухвала зміна іміджу співачки припала до душі її шанувальникам і вони почали обсипати Юлію компліментами в коментарях до публікації, особливо відзначаючи її зачіску: "Безстрашна", "Як красиво", "Класний образ", "Крутий хаїр", "Як же це стильно" , "Гарні Очі", "Ідеальні брови", "Привіт з 80-х".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатально з ефектними кісками.

Як повідомляла Politeka, Саніна із The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.