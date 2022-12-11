Всесвітньо відома актриса, співачка та бізнес-леді Дженніфер Лопес щодня показує в мережі, як проходять її зйомки для модного глянцю, як вона готується до нових зйомок і чим має намір займатися ще. Також Дженніфер не забуває нагадувати про свій бренд косметики.

За словами Лопес, вона знає багато секретів краси з дитинства і її завжди вчили дбати про свою шкіру. Адже до 25 чоловік виглядає так, як вирішила природа, а після – так, як він створив себе сам, вважає артистка.

Саме тому Дженніфер розповідає в Інстаграм нерідко про правила догляду за собою, особливо за шкірою обличчя – зволожуючі маски, живильні креми, скраби та багато іншого допомагає бути у формі.

Як видно на нових кадрах, Лопес має чим похвалитися: «Яка королева; сумував за цими очима; вона свіжішає у новому шлюбі; Джен чому ти не посміхаєшся?; хочу бачити більше радості; чогось зараз не вистачає».

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Перед майбутньою прем'єрою чергової комедії Лопес вирішила похвалитися коротким уривком із кінострічки, щоб привернути увагу до себе та фігури.

«Перевертаємо традиції з ніг на голову з 💥! Прем'єра #ShotgunWeddingMovie відбудеться 27 січня» - поділилася Дженніфер під коротким роликом.

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