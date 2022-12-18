Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка. Знаменитість нещодавно зустрічалася з президентом США Джо Байденом та його дружиною. Не забуває співачка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла неофіційному дню святкування нової музики.

"Вважаю, що сьогодні є неофіційним днем ​​святкування нової музики. Чому?

Сьогодні відбір!

Ми з вами обиратимемо, хто представлятиме Україну на Євробаченні в Ліверпулі.

Нехай цей вечір стане відкриттям нових імен та феєричним музичним святом для розвитку нашої культури”, - написала Джамала.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Розкішна Джа, як завжди", "Пишаємося тобою, дякую. Сагол. Крим це Україна", "Слава Богу, що наділив тебе, Джамало, музичним талантом, душевним світлом і теплом, якими ти ділишся з нами та з усім світом. Вітаю із нагородою".

Нагадаємо, Джамала довела, що відсутність світла не може зіпсувати плани українцям

А ще Politeka повідомляла, що Джамала зізналася, про що шкодує, коли знаходиться далеко від синів.

Також Politeka писала, що Джамала назвала свої критерії оцінки учасників Нацвідбору на "Євробачення-2023"



