Відома актриса Ольга Сумська поділилася кадрами зі своїх акторських буднів та торкнулася шанувальників.

Актриса театру та кіно Ольга Сумська продовжує працювати та підтримувати українців. Не уявляючи без звичної роботи буднів, зірка продовжує займатися та виступати для українців, підтримувати ЗСУ та висвітлювати ситуацію в країні.

Нерідко кадрами вдається вразити. Цього разу Ольга Сумська показала кілька знімків із останньої вистави, в якій вона, як завжди, відзначилася. Багато хто також звернув увагу і на яскраве селфі актриси після концерту.

Знаменита виконавиця виглядала навіть молодшою ​​ніж раніше, не поступаючись молодим актрисам. Природний вигляд, мінімум макіяжу та відсутність уколів краси виділяє Ольгу на тлі багатьох колег, які намагаються приховати свій справжній вік.

«Дякую, браво! Скучили, друзі» - написала Ольга під кадрами.

Раніше зірка виклала милі фото з колегами та розповіла про гастролі, до яких вони всі разом вирушають.

На нових фотографіях Ольгу можна побачити серед інших акторів та актрис, з якими вона виступає на сцені театрів.

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