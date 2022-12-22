Актриса театру та кіно Ольга Сумська продовжує працювати та підтримувати українців. Не уявляючи без звичної роботи буднів, зірка продовжує займатися та виступати для українців, підтримувати ЗСУ та висвітлювати ситуацію в країні.

Нерідко кадрами вдається вразити. Цього разу Ольга Сумська показала кілька знімків із останньої вистави, в якій вона, як завжди, відзначилася. Багато хто також звернув увагу і на яскраве селфі актриси після концерту.

Знаменита виконавиця виглядала навіть молодшою ​​ніж раніше, не поступаючись молодим актрисам. Природний вигляд, мінімум макіяжу та відсутність уколів краси виділяє Ольгу на тлі багатьох колег, які намагаються приховати свій справжній вік.

«Дякую, браво! Скучили, друзі» - написала Ольга під кадрами.

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Раніше зірка виклала милі фото з колегами та розповіла про гастролі, до яких вони всі разом вирушають.

На нових фотографіях Ольгу можна побачити серед інших акторів та актрис, з якими вона виступає на сцені театрів.

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