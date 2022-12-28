Як пише Politeka.net Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Олена дала інтерв'ю Маші Єфросініної. Телеведуча поділилася найтрепетнішими кадрами із Кравець у своєму Інстаграмі.

"Це інтерв'ю з Оленою Кравець також викликало ваше кохання, як і торішнє! Я зібрала всі цитати Олени, які найбільше зачепили вас і які ви вперто поширювали!

Погоджуюся з кожним словом цієї дуже глибокої та цікавої дівчини, моєї подруги", - написала Маша.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Вона так крута, що я хочу стерти собі пам'ять, щоб подивитися його ще раз!";

"які слова, у саме серце! Коли у травні поверталася до Харкова, готова була землю цілувати, жити захотілося, хоча бахало щодня. Я розумію, що в мене дитина, і я за неї відповідальна, але вдома в Харкові мені краще, я почуваюся легше";

"Чудова розмова!!! У багатьох тезах я просто бачу себе, як людина, як мама, як українка! Дивлячись інтерв'ю відчула не поодинокість у деяких питаннях! Бажаю нам перемоги!".

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" відверто розповідала про відносини з Єфросиніною.

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна після розмови з Кравець із "Квартал 95" викликала бурхливу реакцію.

Також Politeka писала, що Кравець просять повернутися до Кварталу 95, з'ясувалась причина зникнення



