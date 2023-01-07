Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав миле святкове фото та звернувся до українців.

Свою посаду Ектор присвятив суперечці, яка виникла в українському суспільстві щодо дати святкування Різдва. Частину людей вже почали відзначати свято 24-25 грудня, тоді як інші все ж таки дотримуються традиції святкувати 6-7 січня. Так, за словами Ектора, Україна вже розпочала шлях до змін, при цьому він не засуджує людей, які не готові так різко змінювати традицію.

"Щиро вітаю з Різдвом тих, хто святкує його саме сьогодні. Мирного вам неба та радісних свят! Гуляючи по Києву, маємо змогу милуватись чудовою, нарядною та яскравою ялинкою, яку поставили наші підприємці. Випереджаючи запитання скажу, що ялинка — це на часі, це символ нашої стійкості, незламності та віри в перемогу. Саме вбрана та мерехтлива ялинка ламає всі плани самізнаєтекого по викраденню у нас зимових свят. Святкуйте, радійте та танцюйте, якщо маєте сили. Життя одне, й воно триває. P.S. Світиться ялинка коштом підприємців, які поставили генератори, а тому перенавантаження на мережу та нераціонального використання ресурсів тут немає. Зі святом вас!", - написав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, "Ви прекрасні": Ребрик показала, як привела старшу дочку на ковзанку, фото.

Як повідомляла Politeka, "Затишшя в житті": Кухар з "Танців з зірками" розповіла, як під час відпустки виконала своє бажання.

Також Politeka писала, що "Ніжний образ": Міс Україна-Всесвіт Неплях у "сукні нареченої" влаштувала фотосесію за кордоном.