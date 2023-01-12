Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Остапчук поділився роликом, де пожартував з українців, які влаштували вечірку в Куршевелі.
"Воїни luxury з'єднань, настав час об'єднати зусилля та виступити єдиним європейським фронтом", - написав Володимир.
"Брати і сестри наших luxury з'єднань, настав час об'єднати наші зусилля і зробити контрнаступ у тил нашого ворога. Почнемо з батальйону Куршевель, ви молодці, але потрібно ще трохи ваших зусиль. Вам потрібно лижному марш-кидком з'єднатися з нашими механізованими типу Гелендваген у Женеві і зробити марш-кидок для того, щоби взяти в облогу так званий Віденський котел", - сказав Остапчук.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Їй було шість років": не стало маленької Елі, рідних якої вмовляли евакуюватися
"Нікого не слухай": "Пташка" з Азовсталі чесно розповіла, за що її критикують українці
"Позорять країну": дівчиною з гулянки в Куршавелі виявилася "Міс Україна Всесвіт", як вона виглядає
Народила кілька місяців назад: українська родина з немовлям живе у під’їзді
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"не так смішно, як сумно";
"Тільки мені цікаво, що сталося з телевізором після олівця?)";
"Спочатку подумала, що на відео Подоляк".
Нагадаємо, Остапчук поскаржився на самопочуття, звернувшись за допомогою
Також Politeka писала, що Остапчук після розриву з Гірником несподівано згадав про першу дружину
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук після новини про розлучення змінив інтонацію стосовно першої дружини.