Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Остапчук поділився роликом, де пожартував з українців, які влаштували вечірку в Куршевелі.

"Воїни luxury з'єднань, настав час об'єднати зусилля та виступити єдиним європейським фронтом", - написав Володимир.

"Брати і сестри наших luxury з'єднань, настав час об'єднати наші зусилля і зробити контрнаступ у тил нашого ворога. Почнемо з батальйону Куршевель, ви молодці, але потрібно ще трохи ваших зусиль. Вам потрібно лижному марш-кидком з'єднатися з нашими механізованими типу Гелендваген у Женеві і зробити марш-кидок для того, щоби взяти в облогу так званий Віденський котел", - сказав Остапчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"не так смішно, як сумно";

"Тільки мені цікаво, що сталося з телевізором після олівця?)";

"Спочатку подумала, що на відео Подоляк".

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