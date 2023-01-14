Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Також Маша веде із подругою-співачкою Олею Поляковою ефір "Дорослі дівчатка". Не забуває Єфросиніна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Маша відреагувала на нові обстріли росіян Києвом.
"У КМДА інформують про ракетну атаку на столицю. Вибухи у Дніпровському районі. Усі служби їдуть на місце, - Віталій Кличко", - було написано у пості, який прикріпила Єфросиніна.
"Час закріпити матеріал..." - написала Маша і дала кілька нових назв для росіян.
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А до цього Маша з Олею обговорили, як казати "ні".
"Якби я вміла говорити "ні", мені б не розбили серце стільки разів.
Якби я вміла говорити «ні», я не вляпалася б у своїй кар'єрі в кілька зашкварних проектів.
Якби я вміла говорити «ні», мене не виставили б кілька разів дурницею.
Якби я вміла говорити «ні», я не отримала б величезний досвід про людей!», - написала Маша.
Нагадаємо, Полякова та Єфросиніна розлютилися на Огневич і публічно висміяли її творчість .
Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна жорстко пройшлася Кіркоровом, Кудрявцевою та іншими російськими зірками.
А ще Politeka писала, що Єфросиніна жорстко пройшлася Кіркоровом, Кудрявцевою та іншими російськими зірками.