Маша Єфросиніна після нового ракетного обстрілу визвірилася на росіян у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Також Маша веде із подругою-співачкою Олею Поляковою ефір "Дорослі дівчатка". Не забуває Єфросиніна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Маша відреагувала на нові обстріли росіян Києвом.

"У КМДА інформують про ракетну атаку на столицю. Вибухи у Дніпровському районі. Усі служби їдуть на місце, - Віталій Кличко", - було написано у пості, який прикріпила Єфросиніна.

"Час закріпити матеріал..." - написала Маша і дала кілька нових назв для росіян.

А до цього Маша з Олею обговорили, як казати "ні".

"Якби я вміла говорити "ні", мені б не розбили серце стільки разів.

Якби я вміла говорити «ні», я не вляпалася б у своїй кар'єрі в кілька зашкварних проектів.

Якби я вміла говорити «ні», мене не виставили б кілька разів дурницею.

Якби я вміла говорити «ні», я не отримала б величезний досвід про людей!», - написала Маша.

Нагадаємо, Полякова та Єфросиніна розлютилися на Огневич і публічно висміяли її творчість .

Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна жорстко пройшлася Кіркоровом, Кудрявцевою та іншими російськими зірками.

А ще Politeka писала, що Єфросиніна жорстко пройшлася Кіркоровом, Кудрявцевою та іншими російськими зірками.